Мужчина и двое детей погибли в пожаре в Томской области

24 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В Томской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в селе Орехово Первомайского района, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По предварительным данным, 23 апреля 2017 года в пятом часу дня в селе Орехово Первомайского района Томской области произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. При тушении пожара спасатели МЧС обнаружили тело мужчины, 1983 г.р., его дочери, 2005 г.р. и сына, 2014 г.р.», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование продолжается.

По данным ГУ МЧС, сообщение о возгорании в двухквартирном брусовом доме поступило в 20.15. Пожар удалось ликвидировать к 20.26. В результате в одной из квартир частично обгорели стены и вещи. Общая площадь пожара составила 21 кв.метр.

Причина пожара устанавливается.

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