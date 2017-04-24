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Около 15 тыс. томичей убрали 2,5 тыс. тонн мусора на прошедшем субботнике

Томские новости, Городское благоустройство, мусор тонны уборка субботник Около 15 тыс. томичей убрали 2,5 тыс. тонн мусора на прошедшем субботнике

В районном субботнике, который прошел 22 апреля, приняли участие 15 тыс. томичей. Они навели порядок не только в центральной части города, но и на его окраинах, собрав около 2,5 тыс. тонн мусора, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники субботника собрали вытаявший мусор и сломанные ветки, сорвали объявления с ограждений и домов, покрасили деревья, разрыхлили снег и побелили бордюры.

В Советском районе самой большой площадкой субботника стал Кулагинский сквер. Здесь прошел «музыкальный» субботник – томичи, специалисты районной администрации вместе с общественными организациями и учреждениями образования, наводили порядок в сквере под песни из советских фильмов.

На территории Кировского района в Лагерном саду и по Московскому тракту работали сотрудники подразделений горадминистрации, в Буфф-саду - аппарата администрации Томска вместе с коллективами близлежащих школ и детских садов.

В Ленинском районе участники субботника ликвидировали большую свалку по ул. Б. Подгорная, 252, а также побелили 18 деревьев. В зеленой зоне в районе 10-й поликлиники члены Союза ветеранов Афганистана собрали листья и ветки, помыли памятник, прочистили пешеходные дорожки.

В Октябрьском районе порядок наводили в районе «Белого озера» и его окрестностей. Здесь работали сотрудники районной администрации, городского департамента образования и общественники. Кроме того, члены ТОС «Совет микрорайона «Мичуринский» вышли на уборку берегов озера Кухтеринское. В Михайловской роще работают представители подрядчика и пожарной части № 3. Также томичи очистили берега озера в мкр. Солнечный.

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