Около 15 тыс. томичей убрали 2,5 тыс. тонн мусора на прошедшем субботнике

24 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В районном субботнике, который прошел 22 апреля, приняли участие 15 тыс. томичей. Они навели порядок не только в центральной части города, но и на его окраинах, собрав около 2,5 тыс. тонн мусора, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники субботника собрали вытаявший мусор и сломанные ветки, сорвали объявления с ограждений и домов, покрасили деревья, разрыхлили снег и побелили бордюры.

В Советском районе самой большой площадкой субботника стал Кулагинский сквер. Здесь прошел «музыкальный» субботник – томичи, специалисты районной администрации вместе с общественными организациями и учреждениями образования, наводили порядок в сквере под песни из советских фильмов.

На территории Кировского района в Лагерном саду и по Московскому тракту работали сотрудники подразделений горадминистрации, в Буфф-саду - аппарата администрации Томска вместе с коллективами близлежащих школ и детских садов.

В Ленинском районе участники субботника ликвидировали большую свалку по ул. Б. Подгорная, 252, а также побелили 18 деревьев. В зеленой зоне в районе 10-й поликлиники члены Союза ветеранов Афганистана собрали листья и ветки, помыли памятник, прочистили пешеходные дорожки.

В Октябрьском районе порядок наводили в районе «Белого озера» и его окрестностей. Здесь работали сотрудники районной администрации, городского департамента образования и общественники. Кроме того, члены ТОС «Совет микрорайона «Мичуринский» вышли на уборку берегов озера Кухтеринское. В Михайловской роще работают представители подрядчика и пожарной части № 3. Также томичи очистили берега озера в мкр. Солнечный.

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