РАТМ Холдинг планирует приобрести банкротящийся стекольный завод в Томской области

24 апреля 2017 / Томский Обзор

РАТМ Холдинг бизнесмена Эдуарда Тарана планирует приобрести основные активы банкротящегося ЗАО «Северский стекольный завод» («Северскстекло») и расширить его мощности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора входящего в РАТМ Холдинг АО «Завод «Экран» (управляет стекольными активами холдинга) Андрея Яковлева.

«Мы примем участие в аукционе по продаже недвижимости и основного производственного оборудования „Северскстекла“ в рамках процедуры банкротства на предприятии. Так, стекловаренную печь, которая входит в лот, можно эксплуатировать еще один-два года. По окончании срока эксплуатации печи — в 2019 году — выполним ее капремонт. Инвестиции, по предварительным данным, составят 300 млн рублей», — сказал Андрей Яковлев.

А.Яковлев не уточнил общий объем инвестиций в проект расширения мощностей завода, отметив, что «вложения не ограничатся капремонтом печи».

В пресс-релизе РАТМ Холдинга отмечается, что торги по продаже имущества «Северскстекла» назначены на 5 мая.

Ранее сообщалось, что первые торги по продаже имущества ЗАО не состоялись, поскольку в них приняла участие только одна компания — ООО «Бест» (Новосибирск).

«Нас интересует лот N2, среди прочего включающий стекловаренную печь производительностью 160 тонн стекломассы в сутки, две стеклоформующие машины AL 118-2-1, а также здания литейного, механического и составного цехов, расположенных в поселке Самусь (входит в ЗАТО Северск). Специалисты „Экрана“ уже выезжали на предприятие, оценили техническое состояние оборудования, выполнили необходимые расчеты, связанные с использованием выставленных на торги мощностей», — приводятся в сообщении слова Андрея Яковлева.

Начальная цена лота — 24,280 млн рублей. По мнению А.Яковлева, в ходе аукциона стоимость лота существенно не увеличится.

В пресс-службе РАТМ Холдинга «Интерфаксу» уточнили, что, согласно прогнозам предприятия, в 2019 году доля стекольных активов холдинга в Сибири и на Дальнем Востоке составит 55,6%.

«В 2019 году емкость целевого рынка — для нас это Сибирь и Дальний Восток — вырастет до 900 млн единиц стеклотары в год. При этом мощность стеклотарного бизнеса РАТМ Холдинга после капремонта печи „Северскстекла“ составит 600 млн штук в год, из которых 500 млн будем поставлять заказчикам из Сибири и Дальнего Востока, еще 100 млн — на добавочные рынки, например, в Казахстан и на Урал», — сказал представитель компании.

В настоящее время производство стекла на мощностях ЗАО «Северский стекольный завод» осуществляет одноименное ООО, арендующее имущество банкротящейся компании. Объем реализации составляет 70–100 млн единиц стеклотары в год. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО принадлежит Эмме Комличенко.

Как сообщалось, Северский стекольный завод был запущен в эксплуатацию в апреле 2008 года, специализировался на выпуске стеклянной тары (банки и бутылки). В феврале 2010 года на заводе вводилась процедура наблюдения, кредитором выступил Сбербанк России. В феврале 2013 года заявление о введении процедуры наблюдения в отношении предприятия подало ООО «Фест». Долги стекольного завода перед истцом составляли 252,35 тыс. рублей. Суд иск удовлетворил и ввел процедуру наблюдения на полгода, в августе — конкурсное производство также сроком на полгода. Затем конкурсное производство неоднократно продлялось. По состоянию на декабрь 2014 года, в реестре требований кредиторов задолженность в объеме 1,216 млрд рублей.

Производством стекла на мощностях новосибирского завода «Экран» занимаются ООО «Сибирское стекло» и ООО «Новое стекло»; АО «Завод «Экран» работает в качестве управляющей компании одноименного индустриального парка, созданного в конце 2016 года. На территории промплощадки производится более 120 видов стеклянной тары, которая поставляется предприятиям от Урала до Дальнего Востока, а также в Казахстан, Киргизию и Монголию.

В РАТМ Холдинг входят также завод «Экран — оптические системы», Ростовский оптико-механический завод, московское НПО «Гидромаш», «Катайский насосный завод», УК «Ломоносов Капитал», ряд девелоперских активов.

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