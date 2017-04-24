Женщина водитель погибла в ДТП на севере Томской области
24 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера утром, 23 апреля, на трассе Стрежевой — Аэропорт произошло ДТП, в котором погибла 28-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 7.00 на 2 километре дороги. Здесь 28-летняя женщина-водитель Vortex Estina не справилась с управлением, из-за чего иномарка съехала с дороги и опрокинулась.
В результате происшествия женщина-водитель погибла. 35-летняя женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована.
Тэги/темы: