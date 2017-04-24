Женщина водитель погибла в ДТП на севере Томской области

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера утром, 23 апреля, на трассе Стрежевой — Аэропорт произошло ДТП, в котором погибла 28-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 7.00 на 2 километре дороги. Здесь 28-летняя женщина-водитель Vortex Estina не справилась с управлением, из-за чего иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

В результате происшествия женщина-водитель погибла. 35-летняя женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована.

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