В Томске начали ремонтировать дороги «горячим» асфальтом

24 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Подрядчики городской администрации с марта устраняют аварийно-опасные дефекты дорожного полотна, выявившиеся после зимней эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы уже проведены на ул. Пушкина, Балтийской, Осенней, Коммунальном мосту и ряде других улиц. Ранее для этого были использованы холодные смеси и литой асфальтобетон. А с сегодняшнего дня подрядчики приступают к асфальтированию по классической технологии.

Накануне на ул. П. Осипенко автокомпрессором было разработано порядка 50 кв.м. дорожного полотна. Сегодня подрядчик приступит к ремонту этого участка с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Также в понедельник начнутся работы по устранению повреждений дорожного полотна вблизи колодцев по пр. Ленина, ул. Советской и Вершинина. Эти работы организованы в рамках подготовки города к празднованию Дня Победы и по поручению мэра должны быть завершены до 8 мая включительно.

«Надеемся, что погода позволит, нам сразу же после майских праздников начать ремонт дорог на всю ширину проезжей части. В текущем году городским службам предстоит заасфальтировать более 30 километров дорог. Это в два раза больше, чем в предыдущем. И от слаженности наших действий будет зависеть результат», - подчеркнул Иван Кляйн.

Напомним, в этом году дорожный ремонт продолжится на Комсомольском проспекте (участок от ул. Сибирской до пр. Кирова). Также будет выполнен комплексный ремонт на проспекте Кирова, улицах Учебной, Карташова, Энергетической, Ракетной, Стародеповской, 1-ой Новодеповской, Р. Люксембург, Дзержинского, Б.Хмельницкого, Киевской, Чекистском тракте, Мостовой и переулке Ботаническом. Кроме того, будут отремонтированы подходы и подъезды к Коммунальному мосту. В общей сложности на восстановление дорог и тротуаров в областном центре из счет средств городского, областного и федерального бюджета будет направлено 600 млн рублей.

Тэги/темы: