Томские ученые создали «трубочки», превращающие любую воду в питьевую

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2017 // Фото: News.tpu.ru

Ученые Томского политеха разработали устройство для высокоэффективной очистки воды в экстремальных и походных условиях. Устройство представляет собой небольшую трубочку, которая способна за час превращать около 3-5 литров воды любого качества в питьевую, сообщает пресс-служба вуза.

Трубочка наполнена несколькими слоями сорбентов, разработанных в ТПУ. Сами сорбенты производятся из песка, кораллов, строительных отходов и других дешевых материалов. Высокая эффективность фильтрации достигается специальной обработкой и правильным сочетанием сорбентов с разными свойствами.

«Многие материалы, которые сейчас используются в фильтрах, давно известны. Например, активированный уголь — его применяли еще в Первую мировую войну. Вопрос в том, насколько эффективно существующие материалы очищают воду — различные независимые исследования показывают, что лишь на 20-30%, иногда больше. Но в таком случае причем здесь понятие эффективной очистки воды? Мы создаем новые материалы с использованием нанотехнологий. Благодаря этому наши сорбенты сочетают сразу несколько способов очистки: ионный обмен, механическая и химическая адсорбция, каталитический эффект, электрокинетическая очистка от бактерий, вирусов и химических загрязнителей. Каждый сорбент нацелен на очистку от определенных видов загрязнений. Таким образом, сочетая разные сорбенты, нам удалось получить очень мощное действие в небольшом фильтре», — рассказывает инженер лаборатории №12 Института физики высоких технологий Дмитрий Мартемьянов.

По словам ученых, в каждом небольшом фильтре-трубочке содержится порядка восьми слоев разных сорбентов. Такие трубочки способны очистить воду от тяжелых металлов (цинка, меди, свинца, железа и других), пестицидов, нефтепродуктов, солей, бактерий, вирусов и паразитов.

Каждая трубочка имеет длину около 20 сантиметров и массу порядка 300 граммов. За счет этого ее удобно взять с собой в поход. Также ученые разработали небольшие фильтры-бочонки, которые можно применять для индивидуальной очистки воды в домах.

«Наша система может широко применяться во время весеннего паводка. Во время подтопления с полей смываются пестициды, также в воду попадают болезнетворные бактерии и вирусы. С помощью наших разработок такую воду можно быстро очищать и превращать в полностью пригодную для питья», — говорит Дмитрий Мартемьянов.

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