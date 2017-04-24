В Томске пройдет пикет против «оборотней в погонах»

24 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу, 28 апреля, в Томске на пл.Новособорной пройдет пикет за отставку «оборотней в погонах». Проведение мероприятия, организованного Томским областным отделением партии «Коммунисты России», согласовала городская администрация.

«Меня давно возмущает работа УМВД по Томской области, ведь всё происходящее там можно назвать одним словом – коррупция. Многие томичи внимательно следят за делом о рейдерском захвате имущества Олега Федосеева. Мошенники довели хозяйственника до банкротства и пытаются отобрать последнее, а в томской полиции теряют и заминают уголовные дела. Более того сейчас на Олега пытаются насобирать материал, чтобы возбудить против него самого уголовное дело. Прокуратура Новосибирской области специально затягивает передачу дела в Томск и не возбуждает его. Пугает то, что подобная ситуация не является редкостью. После начала бунта предпринимателей из ФОГа - к нам потянулись люди с аналогичными историями. Большое количество людей возмущены работой МВД, и у многих накопились вопросы. Именно поэтому стоит прийти на пикет, я хочу пригласить каждого, кто устал молчать. А на предстоящей неделе я отвезу приглашение и полковнику УМВД Буднику – пусть приедет на пикет, поговорит с людьми», — рассказал первый секретарь Томского обкома Коммунистической Партии «Коммунисты России» Василий Шипилов.

Пикет пройдет с 14:00 до 15:00. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 50 человек. В программе «стояние с растяжкой-баннером, плакатами, раздача листовок с описанием истории рейдерского захвата».

Напомним, ранее арендаторы ТЦ «ФОГ-Сити» провели пикет около здания прокуратуры с целью привлечения внимания к делу Олега Федосеева. На следующий день, 16 ноября, пикетирующие начали голодовку, привлекая внимание федеральных центров, выдвигая все те же требования. Позже состоялась встреча предпринимателей и представителей горадминистрации.

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