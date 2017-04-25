Томские ученые помогли выяснить, откуда берется чувство тревоги при ориентации в пространстве

Томский Обзор / Фото: 25 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Международная группа генетиков, куда вошли ученые из Международного центра исследований развития человека Томского госуниверситета, выяснила, с чем связана пространственная тревожность и почему одни люди более склонны к ней, чем другие, сообщает пресс-служба вуза.

Иногда люди испытывают чувство беспокойства, сталкиваясь с заданиями, включающими пространственный компонент: использование карты, передвижение по городу или вращение предмета в уме. В своей работе ученые из Великобритании, США и России попытались узнать, испытывают ли люди пространственную тревожность только при столкновении с определенным типом задач, почему одни больше тревожатся, чем другие, и есть ли у них иные типы тревожности, например, математическая.

В исследовании приняли участие 1464 пары 18-20-летних близнецов, являющихся участниками проекта TEDS (The Twins Early Development Study) – лонгитюдного (длительного) исследования развития близнецов.

Согласно результатам исследования, люди могут испытывать разные типы пространственной тревожности, в частности, навигационную, тревожность при вращении или визуализации предметов в уме. При этом навигационная тревожность наследуется только на 40%, тревожность при вращении или визуализации – на 30%. В большей мере на уровень тревожности влияют факторы окружающей среды, индивидуальные для каждого: внешкольные занятия, разные учителя и ровесники.

"Мы установили, что те, кто испытывает тревогу при перемещении по городу, не обязательно будут волноваться при выполнении заданий, включающих пространственный компонент. Тот же эффект наблюдается при тревожности, возникающей при необходимости решить геометрическую задачу или построить трехмерную фигуру из двухмерного рисунка", – говорит ученый Королевского колледжа Лондона и Международного центра исследований развития человека ТГУ Маргерита Маланкини.

Еще один вывод, к которому пришли ученые, – пространственная тревожность отличается от математической и общей, ведь большее влияние на развитие этих чувств оказывают не гены, а факторы окружающей среды. Поэтому если человек испытывает тревогу при вращении предмета в уме или ориентации в пространстве, это не значит, что он будет волноваться, решая математические задачи.

Как отмечают ученые, их исследование можно использовать для разработки техник, с помощью которых можно снизить тревожность у школьников или студентов. Также выводы будут полезны для целей молекулярной генетики – при определении специфичных генов, отвечающих за различия типов тревожностей у индивидов.

Тэги/темы: