В ТГУ проходит масштабная межвузовская конференция «Перспективы развития фундаментальных наук» (ФОТО)

25 апреля 2017 / Партнерский материал

Во вторник, 25 апреля, в Томском государственном университете открылась XIV международная конференция «Перспективы развития фундаментальных наук». В рамках конференции, которая пройдет в течение трех дней, аспиранты и молодые ученые выступят с докладами, где будут представлены как результаты фундаментальных исследований, так и прикладные технологии, созданные на их основе.

В этом году количество участников конференции стало рекордным — порядка 600 человек.

«Коллеги, я желаю вам найти здесь новых друзей, найти новые контакты и найти ответы на вопросы, которые вам не удалось найти самостоятельно. Возможно, в будущем кто-то из вас станет нобелевским лауреатом, и будет вспоминать, как конференция помогла вам в научной деятельности, — отметил в своем выступлении проректор по научной работе и инновациям ТГУ Иван Ивонин.

Конференция будет проходить с 25 по 28 апреля на базе четырех вузов: ТГУ, ТПУ, ТУСУР и ТГАСУ. Всего будет представлено семь секций и научных направлений: физика, химия, математика, биология и фундаментальная медицина, экономика, строительство и архитектура, IT-технологии и электроника. На площадке Томского госуниверситета, в частности, будут работать три секции: «Химия», «Биология и фундаментальная медицина», «Экономика и управление».

«Эта конференция — в первую очередь коммуникативная площадка для молодых ученых. Мы хотим помочь студентам в создании их индивидуальной траектории развития, и ориентируемся на международные взаимодействия. Учитывая это, думаю, что выбор ТГУ в качестве главной площадки не был случайным, — отмечает Ирина Курзина, председатель организационного комитета, исполнительный директор САЕ «Институт «Умные материалы и технологии» ТГУ.

Также в рамках конференции пройдут открытые лекции ведущих российских и зарубежных ученых и мастер-классы партнерских организаций и предприятий — ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «НПФ «Микран», НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ и других. Вход на все лекции свободный.

Тематика лекций заинтересует не только исследователей, но и более широкую аудиторию: например, доклады «Большие проблемы маленькой планеты Земля. Взгляд из космоса», «Генетика комаров — переносчиков опасных заболеваний человека», «Тенденции в банковской сфере», «Современные возможности фондового рынка», «Практика построения HR-бренда: фокус на эффективность» и другие.

Подробная программа конференции доступна по ссылке.

Фото: Саша Прохорова

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