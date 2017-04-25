Российская венчурная компания и Томский госуниверситет в мае создадут венчурный фонд

25 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Российская венчурная компания и Томский госуниверситет, как ожидается, в мае подпишут соглашение о создании венчурного фонда, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора ТГУ Эдуарда Галажинского.

«Вуз должен быть полноправным игроком рыночной экономики в части, например, интеллектуальной собственности — должен выделить определенную сумму, рисковать ею, вкладываться, получать доход. Раньше у нас не было такого инструмента, поэтому мы целый год работали, договаривались с РВК, и теперь, надеюсь, подпишем соглашение о создании фонда в мае на томском форуме молодых ученых U-NOVUS», — сказал Эдуард Галажинский.

По его словам, ТГУ выделит 20% бюджета фонда, РВК — 80%, окончательные суммы пока обсуждаются.

«Средства мы отдадим в управление профессиональной компании, наш третий партнер — томская группа „HaxVentures“. Эти ребята профессионально работают на рынке инвестиций в области высокотехнологичного стартапа. Мы отдаем им управление фондом, но при этом делим с ними риски», — добавил Эдуард Галажинский.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ вошел в десятку лучших в национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016 года.

Фонд «HaxVentures» является инвестором стартапов в области носимых устройств, 3D-печати, «интернета вещей». Он имеет представительства в Томске, Москве и Гонконге.

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