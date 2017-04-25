В День Победы томичей ждет 12-минутный фейерверк

25 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Праздничный фейерверк 9 мая в Томске продлится 12 минут. За это время будет дано более 6000 залпов, сообщает пресс-служба мэрии.

Фейерверк состоится сразу после вечерней праздничной программы в Лагерном саду в 22:45 с музыкальным сопровождением.

«Пиротехники, московская специализированная фирма – победитель многих международных пиротехнических конкурсов, постараются удивить красивыми эффектами и мощными залпами крупного калибра, максимально разрешенными в России – до 350 метров в высоту», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе отмечают, что изделия выполнены по японской технологии и используются самыми известными мировыми фирмами, в том числе «Диснейлендом»

Тэги/темы: