В четырех муниципалитетах Томской области ввели особый противопожарный режим

25 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томской области на территории трех сельских поселений и одного города введен особый противопожарный режим. Поводом для этого стали пожары, в которых погибли люди, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, особый режим введен в Зырянском, Новомариинском и Молчановском сельских поселениях и в Асино. Действовать гон будет до 10 мая.

На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Гражданам и руководителям организаций всех форм собственности предписано устранить имеющиеся нарушения требований нормативных документов по пожарной безопасности, обеспечить свободный проезд спецтехники оперативных к зданиям и жилым домам, организовать очистку подведомственных объектов от горючих материалов и мусора. Также запрещено разведение огня и проведение огневых работ.

Также организована работа по установке автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания малообеспеченных и многодетных семей. В ближайшие две недели сотрудники федеральной противопожарной службы, полиции, отделов опеки и попечительства администраций районов проведут в населенных пунктах дополнительные рейды.

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