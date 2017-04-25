В томских вузах снижается популярность заочного обучения — власти

25 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томские вузы отмечают снижение популярности обучения на заочной и очно-заочной формах обучения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаила Сонькина.

«Сокращается количество мест на очно-заочную форму и на заочную форму обучения. Причин много разных — сокращается потребность, вполне возможно, что в предыдущие годы было обучено такое количество желающих, что спрос на эту форму упал. Второе — в конце девяностых и в начале двухтысячных „модно“ было получать две специальности. Сейчас такая тенденция снижена», — сказал Михаил Сонькин.

При этом в 2017 году количество бюджетных мест выросло примерно на 3%, до 9 тыс. 643 мест (из них 5 тыс. 866 — бакалавриат, 3 тыс. 777 — магистратура).

Михаил Сонькин также сообщил, что доля иностранных студентов достигла 23% от общего числа обучающихся в Томске. Около 30% — местные студенты, оставшееся количество приходится на студентов, приехавших из других регионов России.

«Здесь нет никакой трагедии, поскольку две трети обучающихся остается в Томске. То есть мы принимаем лучших и оставляем их у себя», — сказал он.

Замгубернатора также отметил, что в регионе продолжает расти средний балл по единому государственному экзамену.

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