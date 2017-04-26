В Томске открылась фотовыставка Сергея Жвачкина

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2017 // Фото: Gubernator.tomsk.ru

Накануне вечером, 25 апреля, в Большом концертном зале томской филармонии отделение Русского географического общества открыло фотовыставку главы Томской области Сергея Жвачкина «Дом, в котором мы живем», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Выставка приурочена к Году экологии. Всего в экспозиции 100 фотографий Сергея Жвачкина, сделанных в поездках по лесам, рекам и озерам Томской области. Это первая публичная фотовыставка губернатора, увлекшегося фотографией с конца 70х годов. Отмечается также, что на выставку не потрачено ни одного рубля бюджетных средств.

До 7 мая экспозиция развернута в Большом концертном зале Томской государственной филармонии, затем она будет выставлена в НИ ТГУ, а после будет перемещаться по городам и районам области.

«Я давно занимаюсь фотографией и хотел сохранить свое увлечение в тайне, но Томское отделение Русского географического общества, похоже, умеет открывать любые секреты. Что из моего увлечения получилось — судить вам. Но не судите строго», — сказал глава региона Сергей Жвачкин.

В открытии фотовыставки участвовали коллеги и друзья Сергея Жвачкина, руководители томских СМИ, профессиональные фотографы и любители. Также экспозицию посетили заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов и художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Фотовыставка «Дом, в котором мы живем» открыта с 12.00 до 15.00, вход свободный.

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