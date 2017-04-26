К городскому субботнику в Томске подготовили большую культурно-массовую программу

26 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Участников томского городского субботника, который пройдет 29 апреля, ждет большая развлекательная программа: томичи смогут посетить семейно-развлекательные программы, концерты и выступления томских поэтов, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 12.00 до 16.00 в губернаторском квартале на Набережной р.Ушайки, 18а пройдет выставочно-игровая программа «Этот город самый лучший». Жители города смогут познакомиться с новыми продуктами и экскурсионными маршрутами местных туроператоров, выставкой Музея истории, а также принять участие в тематических игровых программах и конкурсах.

На площади Новособорной с 12.00 до 16.00 пройдет семейный «Весенний бум». Здесь томичей будут ждать томские художники с мастер-классами и выставками декоративно-прикладного искусства, читальный зал под открытым небом, организованный муниципальными библиотеками, разнообразные игровые площадки, конкурсы и ростовые куклы. Кроме того, на площадке перед СФТИ состоится конкурс детских рисунков на асфальте «Томск – чистый город», а для детей и взрослых будет организована спортивно-игровая программа.

Также с 12.00 до 15.00 на площади перед Большим концертным залом (пл.Ленина, 12а) состоится концерт вокальных и хореографических коллективов Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций. В это же время в сквере Памяти (пр.Ленина, 42-44) выступят известные томские поэты и писатели.

В завершении на центральной сцене Горсада пройдет концерт «Вновь на сердце любовь и весна…» с участием муниципальных творческих коллективов. С 15.00 до 17.00 перед томичами выступят оркестр «Fire Brass» (Дом культуры «Светлый»), а также известные томские авторы и исполнители бардовской песни Дома культуры «Томский перекрёсток».

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