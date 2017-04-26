Прожиточный минимум в Томской области вырос на 182 рубля

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Распоряжением главы региона прожиточный минимум за первый квартал 2017 года в Томской области вырос на 182 рубля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Теперь значение прожиточного минимума составляет 10 444 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум также вырос до 10 997 рублей (в IV квартале 2016 года — 10 819 рублей), для пенсионеров он составил 8 381 рубль против 8 234 в IV квартале, для детей — 10 758 рублей (ранее — 10 524).

Прожиточный минимум используется для реализации социальной политики и определения размера пособий и социальных выплат, а также для формирования бюджета.

Тэги/темы: