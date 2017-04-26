В Томске разрабатывают новый норматив по парковкам у торговых центров

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Специалисты департамента архитектуры и строительства разработали предложение по изменению нормативов, определяющих минимальный параметр по парковочным местам у магазинов и торговых центров, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменить существующий норматив, который полностью привязан к торговой площади зданий, поручил мэр Томска Иван Кляйн.

«В случае, если застройщик намеренно занижает этот параметр, крупные торговые объекты обустраивают на своем участке минимальное количество парковочных мест. При таком подходе прилежащие территории и дворы часто оказываются заставленными машинами», — говорится в сообщении.

Изучив действующие правила землепользования и застройки других регионов, специалисты департамента архитектуры обратили внимание, как регулируется в других субъектах России этот параметр. Опираясь на документы технического регулирования, ГОСТы и СНИПы по торговым объектам, региональные нормативы градостроительного проектирования, они разработали проект изменений в Правила землепользования и застройки Томска.

Согласно предложению архитекторов, все торговые объекты предлагается подразделить на три группы, опираясь на ГОСТ. Для каждой из категорий предлагается свой норматив по минимальному количеству парковочных мест – привязанный не к торговой, а к общей площади здания (земельного участка, находящегося под строением).

Так, небольшие магазины и минимаркеты (с торговой площадью до 400 кв.м.) должны будут придерживаться норматива: не менее одного парковочного места на 80 кв.м. общей площади объекта. Супермаркеты (с торговой площадью от 401 до 1000 кв.м.) – не менее двух мест на 80 кв.м общей площади здания. Крупные торговые объекты (торговая площадь до 5000 кв.м.) – не менее трех мест на автопарковке на каждые 100 кв.м. общей площади.

Разработанное специалистами администрации и депутатами думы предложение решено направить на публичные слушания.

Тэги/темы: