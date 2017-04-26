Экс-главу томского УБЭП Савченко приговорили к 7,5 годам колонии

26 апреля 2017 / Томский Обзор

Томский областной суд в среду признал виновным бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко в получении взятки и приговорил его к реальному лишению свободы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Суд постановил признать К.Савченко виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) (…) и приговорить его к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 6,9 млн руб.», — сказал судья.

Также Константину Савченко запрещено занимать должности в правоохранительных органах два года.

Суд посчитал вину Константина Савченко доказанной, так как показания свидетеля Андрея Кривошеина последовательны, а расхождения были устранены в ходе судебного следствия. Суд также установил, что подсудимый не сразу узнал о незаконных действиях А.Кривошеина, но, получив информацию об этом, не предпринял мер по пресечению преступления.

После оглашения приговора Константин Савченко заявил журналистам, что не согласен с вынесенным решением суда и намерен его обжаловать.

«В приговоре не были отражены показания моих подчиненных, данные в ходе судебного следствия, не учтены показания, данные свидетелями в ходе закрытых заседаний. Суд почему-то поверил показаниям одних свидетелей, но не поверил показаниям других — этого я понять не могу», — пояснил Константин Савченко.

По данным следственного управления СКР по Томской области, начальник УБЭП УМВД по региону Константин Савченко с октября 2013 года по декабрь 2015 года получил взятку в виде имущества и услуг на почти 700 тыс. руб. за покровительство предпринимателю из Северска.

Взятка была получена также за обещание воздействовать на руководство налоговых органов и предоставлять информацию о ходе проведения проверок.

В отношении Константина Савченко было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

В конце января 2016 года следственные органы по материалам проверки ФСБ задержали Константина Савченко, суд арестовал его и впоследствии несколько раз продлял срок содержания под стражей.

В ходе следствия Константин Савченко не признавал себя виновным, он был отстранен от занимаемой должности.

Дело было направлено в Томский областной суд для рассмотрения по существу. Судебное разбирательство проходило частично в закрытом режиме, это касалось исследования данных, представляющих гостайну.

В августе 2016 года стало известно, что экс-глава УМВД по Томской области Игорь Митрофанов проходит свидетелем по делу Константина Савченко.

В ходе судебных прений прокуратура попросила приговорить Константина Савченко к 8 годам колонии строгого режима и штрафу более 10 млн рублей, сторона защиты потребовала оправдать своего подзащитного.

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