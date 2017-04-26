Томичам расскажут, кто решает, как именно говорить правильно

26 апреля 2017 / Томский Обзор

В пятницу, 28 апреля, «Открытый университет» Томского госуниверситета начинает новый курс лекций о русском языке, его изменениях, нормах, стилистических ресурсах и культуре речи, сообщает пресс-служба вуза.

В рамках курса «Русский язык на грани нервного срыва ...или нет?» в ТГУ пройдут пять занятий, которые проведет кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Нина Агапова. Она расскажет, зачем нам нужны языковые правила и кто их выдумывает, о​ русском языке «за рамками» нормы, стилистической окраске слова.

Также слушатели узнают, что изменилось за последние 20-25 лет и стоит ли пытаться законсервировать язык, а также кто решает, как именно говорить правильно, а как – нет.

Лекции будут проходить по пятницам в 18.25 в 302 аудитории 2 корпуса ТГУ (пр.Ленина, 36к2).

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