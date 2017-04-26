В Томской области девушка обокрала магазин, чтобы улететь в Санкт-Петербург

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в краже из магазина в Кривошеино, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемая зашла в магазин, спряталась в подсобном помещении. После закрытия торгового объекта, дождавшись пока все сотрудники уйдут, девушка открыла входную дверь и украла вещи, деньги и золотые украшения на сумму более 100 тыс. рублей и скрылась.

Затем девушка уехала в Томск, где сдала часть похищенного в ломбард, а на вырученные деньги купила билет на самолет до Санкт-Петербурга. Однако добраться до места назначения не успела, так как ее задержали. Сейчас часть похищенного изъята и в ближайшее время будет передана законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь девушке грозит до пяти лет тюрьмы.

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