Томский студент привез бронзу с Открытого чемпионата Азии по карате киокусинкай

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2017 // Фото: News.tpu.ru

Студент Института природных ресурсов Томского политеха Юрий Борисевич стал третьим на Открытом чемпионате Азии по карате киокусинкай, который на днях завершился в Казахстане, сообщает пресс-служба вуза.

Первый Открытый чемпионат Азии по карате киокусинкай собрал в Астане более 600 спортсменов из России, Японии, Ирана, Казахстана — всего 14 стран-участниц. Политехник Юрий Борисевич выступал в категории свыше 80 кг. Как говорит сам спортсмен, в этой категории он выступал впервые.

«Это был очень серьезный турнир. Тем более я впервые выступал в категории свыше 80 кг, так как готовлюсь к чемпионату мира среди молодежи в Румынии, там я как раз буду выступать в этой категории», — говорит Юрий Борисевич.

Теперь спортсмен готовится к чемпионату мира среди молодежи в Румынии, который пройдет в мае. Ближайшими соревнованиями, где выступит Юрий, станет турнир среди спортсменов Сибирского федерального округа. Эти соревнования пройдут 7 мая.

Ранее, в конце 2016 года политехник стал двукратным победителем Кубка России по карате киокусинкай. Кроме того, Министерство спорта РФ присвоило Юрию Борисевичу звание Мастера спорта России.

Тэги/темы: