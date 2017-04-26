Накануне Дня Победы на светомузыкальном фонтане в Томске зазвучат военные песни

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

В преддверии Дня Победы, 8 и 9 мая, во время дневной и вечерней программы на «Фонтане молодости» в сквере студотрядов будут звучать военные песни. Соответствующая музыкально-литературная композиция уже подготовлена, сообщает пресс-служба мэрии.

Томичи услышат известные и любимые народом песни «Священная война», «Прощание славянки», «Эх, дороги», «Темная ночь», «Первым делом самолеты», «Смуглянка», «Последний бой», «Майский вальс».

Музыкальные композиции будет предварять повествование о первых днях войны. А в конце программы томичи услышат речь Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции Германии, которую завершит песня «День Победы».

«В этом году тема военных песен «красной линией» проходит через все праздничные мероприятия. Мы украсили в этой стилистике город и организовали акцию «Песни Победы». Томичи могут проголосовать за свою любимую песню, чтобы подарить ее 9 мая ветеранам. Эти песни знает и любит несколько поколений россиян. В годы Великой Отечественной войны они воспевали мужество, отвагу, фронтовую дружбу, помогали пережить тяжесть расставания и давали надежду на скорую встречу с родными и любимыми. А сейчас именно они напоминают нам о подвиге наших предков, помогая выстраивать эстафету поколений», — подчеркнул Иван Кляйн.

В праздничные дни 8 и 9 мая послушать военные песни и посмотреть световую программу на «Фонтане молодости» томичи смогут в 11.00, а также в 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00. Продолжительность программы составит около 40 минут.

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