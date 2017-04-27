Завтра в Томске торжественно откроется речная навигация

27 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В субботу, 29 апреля, с 12.00 до 14.00 на площади губернаторского квартала Томская судоходная компания проведет открытие навигации с парадом теплоходов, сообщает пресс-служба мэрии.

Подобное мероприятие пройдет в Томске во второй раз. В этом году перед томичами парадным маршем пройдут курсанты Томского техникума водного транспорта и судоходства. В честь открытия навигации военный оркестр под управлением капитана Андрея Горбули устраивает дефиле. На празднике томичи смогут познакомиться с историей флота в Томской губернии, которая началась 115 лет тому назад.

Праздничное настроение создадут танцевальные и вокальные коллективы Томской области. Горожане станут свидетелями барабанного шоу в исполнении известного коллектива «Продакшен проджект» и горских танцев ансамбля танца «Даймохк».

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