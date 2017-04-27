Томская область выделит 17 млн рублей на субсидирование авиабилетов Томск-Стрежевой

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Томская область субсидирует авиабилеты Томск — Стрежевой для молодежи до 23 лет, пенсионеров по возрасту и инвалидов. Такое решение накануне принял врио губернатора Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Я принял решение установить льготную цену на билет от Стрежевого до Томска и обратно для молодежи до 23 лет, пенсионеров по возрасту и инвалидов», — сказал Сергей Жвачкин на встрече со стрежевчанами.

Он также отметил, что в этом году на субсидирование авиабилетов из бюджета региона будет направлено 17 млн рублей.

Сейчас цена на авиабилет Томск – Стрежевой варьируется от 8,3 до 10,4 тысячи рублей. С учетом субсидии для льготных категорий граждан, утвержденной главой региона, авиабилет теперь будет стоить 5,5 тысячи рублей.

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