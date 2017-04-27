На этой неделе в Томске начнется обработка от клещей

27 апреля 2017 / Партнерский материал

Обработка от клещей в Томске стартует 28 апреля и продлится до 22 мая. Об этом шла речь в среду, 26 апреля, на заседании комитета по социальным вопросам Думы города Томска.

По информации городской администрации, в 2017 году площадь противоклещевой обработки в Томске составит 672 га. В первую очередь будут затронуты территории, задействованные в праздновании Дня Победы. Как и в прошлом году, подрядчик обработает сквер по улице 5-ой Армии и сквер по улице Мокрушина, парковые зоны, кладбища и территории детских лагерей. Впервые будут обработаны территории поселков Апрель, Геологов и Просторный, расположенные рядом с лесными массивами.

В ходе заседания депутаты рекомендовали мэрии рассмотреть возможности корректировки сроков обработки муниципальных кладбищ. В 2017 году она запланирована на начало мая, однако тысячи томичей уже посетили их в Родительский день.

Говоря о важности обеспечения безопасности горожан, отдыхающих на территории стадиона «Политехник», председатель Гордумы Сергей Панов предложил городской администрации наладить сотрудничество по этому вопросу с вузами:

«Важно, чтобы от клещей был обработан не только сам стадион, но и входная группа, прилегающие дорожки. Стоит рекомендовать руководству вуза обратить на это внимание», — подчеркнул Сергей Панов.

В этом году на территории Лагерного сада общей площадью 60 га будет скошен и убран сухостой, по мнению экспертов, это повысит качество обработки местности от опасных насекомых. Противоклещевая обработка этой территории начнется 28 апреля.

«Несмотря на то, что от клеща обрабатывается большая площадь, томичам не стоит забывать о профилактике: проводить самоосмотры, обрабатывать дворовую территорию в частном секторе и на дачных участках, — отметил председатель комитета Думы по социальным вопросам Алексей Балановский. — На сегодняшний день в Томске открыты все пункты серопрофилактики, и в случае укуса насекомого горожанам необходимо незамедлительно обратиться за помощью к специалистам».

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