Проблема «заказных» перевозок в Томск остается в числе нерешенных - мэр

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Мэр Томска Иван Кляйн в ходе своего ежегодного отчета признал, что проблема так называемых заказных перевозок в Томске на сегодняшний день остается в числе нерешенных и призвал объединить усилия в борьбе с ними.

«Предприниматели, не выигравшие аукционы, ежедневно выводят автобусы на линию, используют при этом экипировку и обозначения действующих маршрутов. «Подрезают» другие автобусы, блокируют законопослушных водителей на остановках и создают ситуации, приводящие к ДТП. Считаю, что эти действия незаконны. И совместно с прокуратурой Томской области, полицией, управлением государственного автодорожного надзора по Томской области они должны быть пресечены. Это задача текущего года. Здесь мы с депутатами должны объединить усилия для искоренения незаконного бизнеса и защиты легальных перевозчиков», — сообщил градоначальник.

Тем не менее, оценивая решение о проведении торгов на маршрутную сеть, которое городские власти принимали вместе с депутатским корпусом в апреле 2016 года, Иван Кляйн назвал его верным, отметив, что высокая конкуренция за маршруты подтвердила рентабельность этого бизнеса.

«Если раньше договоры с перевозчиками не предусматривали строгой ответственности за нарушения расписания, интервалов движения, завершение работы раньше установленного времени, то теперь победители аукционов рискуют поплатиться за это расторжением договоров, а значит и собственным рублем. Разработанные нами стандарты качества пассажирских перевозок являются обязательными для исполнения. А возможности системы ГЛОНАС позволяют нам осуществлять мониторинг за работой подвижного состава на линии», — добавил Иван Кляйн.

Введение новой маршрутной сети с 1 января 2017 года, по словам мэра, проходило не просто. По ряду маршрутов были серьезные нарекания от томичей за отсутствие кондукторов, нарушение интервалов движения, проезд мимо остановок. В последнее время количество жалоб сократилось. Муниципалитет продолжает работать с перевозчиками и настаивает на четком выполнении условий договоров. С теми, кто не готов работать по общим правилам, договора будут расторгнуты. По словам мэра, первый претендент на это - маршрут № 8/9, по которому процедура расторжения уже запущена.

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