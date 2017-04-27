Томичей приглашают на Всемирный день Тайцзи и Цигун

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2017 // Фото: Vk.com/event144030525

В субботу, 29 апреля, в Томске пройдет «Всемирный день Тайцзи и Цигун», где все желающие смогут посмотреть показательные выступления, поучаствовать в мастер-классах и угоститься настоящим китайским чаем, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Спортивно-оздоровительный праздник пройдет в Спорткомплексе ТПУ (ул.Карпова, 4, спортзал №1). В программе показательные выступления представленные школой Тайцзи стиля Чэнь и Ян, показ приемов с оружием и без, конкурсы с призами от спонсоров.

«Если Вы в поисках себя или перемен в жизни, то Тайцзи - отличный способ познания себя, своего тела и его возможностей. Занятия значительно улучшают не только физическое, но и психоэмоциональное здоровье», — отметила организатор праздника Анна Бубенкова.

На празднике томичи смогут поучаствовать в трех мастер-классах от профессионалов: офисное тайчи – для руководящих и офисных лиц с большой ответственностью и напряжением на работе. Поможет снять накопившийся стресс в организме и расслабить нервы. Второй мастер-класс - цигун для женщин – мягкие упражнения для раскрытия силы прекрасной половины человечества, которые помогут обрести спокойствие и внутреннюю гармонию. Еще один мастер-класс посвящен восстановительной гимнастике – для тех, кто заботится о своем здоровье, чувствует частые недомогания, поможет снять боль и нервное напряжение.

Тайцзи – полноценный комплекс саморазвития, им может заниматься человек любого возраста и пола, как для оздоровления, так и для занятия боевыми искусствами.

Начало мероприятия в 13:00, вход свободный.

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