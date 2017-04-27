Ребенок выпал из окна восьмого этажа в Томске
27 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Сегодня, 27 апреля, в Томске из окна многоэтажного дома выпал трехлетний ребенок, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Ребенок выпал из окна восьмого этажа дома по ул.Ивана Черных, 123.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как защитить ребенка от падения из окна можно прочитать в нашем материале.
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