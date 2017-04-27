В «Ночь науки» томичи смогут потрогать ДНК и побывать в винтажной «анатомке»

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Очередная «Ночь науки» пройдет в Томске 19 мая. В этом году к акции присоединится самое большое количество лабораторий и университетов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Ночь науки» пройдет на 26 площадках, где с 18.00 до 22.00 будут проходить экскурсии. Так в В НИИ прикладной математики и механики ТГУ (пр. Ленина, 36, корпус № 10) можно познакомиться с работой самого мощного вычислительного комплекса в Сибири — суперкомпьютера SKIF-Cyberia. В лаборатории каталитических исследований ТГУ (ул. Аркадия Иванова, 49) томичам покажут занимательные химические опыты.

ТПУ в «Ночь науки» откроет для томичей шесть лабораторий. В лаборатории «Лазерные технологии» (ул. Тимакова, 12, ауд. 247, 250) расскажут, как лазерное излучение создает нестираемые изображения на любом материале — металле, пластике, минерале. В центре «Современные производственные технологии» (пр. Ленина, 2-а, Научный парк) посетители увидят создание полного цикла аддитивных технологий в одном месте: здесь разрабатывают материалы для печати, проектируют установки и создают приборы для неразрушающего контроля изделий в реальном времени.

В Центре RASA в Томске (пр. Ленина, 2-а, Научный парк, ауд. 202) посетители узнают, как создаются новые лекарственные препараты. В лаборатории «Промышленная робототехника» (пр. Ленина, 2-а, Научный парк, ауд. 109) познакомятся с мобильными и стационарными промышленными роботами. А в Инжиниринговом центре технологии неорганических материалов ТПУ(пр. Ленина, 2-а, 11-й корпус, ауд. 106) — увидят модель современного химического гидрометаллургического завода.

В музее топографической анатомии и оперативной хирургии СибГМУ (Московский тракт, 2, учебный корпус № 2, строение 15) пройдет «винтажная» экскурсия в XIX век — время великих открытий в хирургии и анатомии. В Центральной научно-исследовательской лаборатории СибГМУ (Московский тракт, 2-г, строение 18) посетители смогут «потрогать» молекулу ДНК.

В STEM-центре ТУСУРа (ул. Красноармейская, 147, ауд. 210) будут представлены разработки студентов и школьников в области робототехники и IoT. участники смогут поработать с нейроинтерфейсами и 3D-принтерами, а также получить свое цифровое 3D-изображение. В Центре молодежного инновационного творчества «Дружба» (ул. Красноармейская, 147) посетители познакомятся с современными разработками в области робототехники и увидят работу станков с ЧПУ.

С полной программой «Ночи науки» можно ознакомиться здесь и в группе мероприятия ВКонтакте.

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