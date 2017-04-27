Колпашевский суд заблокировал доступ к двум сайтам с объявлением о продаже краснокнижного леопарда

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Прокуратура города Копашево Томской области выявила два интернет-сайта с незаконными объявлениями о продаже редкой дикой кошки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

«На двух интернет-страницах были размещены объявления о продаже леопарда Pantera pardus за 499 тыс. рублей. Данный вид занесен в Красную книгу России, и за его продажу предусмотрена уголовная и административная ответственность», — говорится в пресс-релизе.

В связи с этим прокуратура обратилась в Колпашевский городской суд с иском о блокировке доступа к сайтам, там требование удовлетворили.

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