Проект томских студентов получил награду университета США

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2017 // Фото: Tsu.ru

Проект о жизни эстонских переселенцев в Томской области «Внутренняя Эстония», созданный студентами факультета журналистики Томского госуниверситета, получил первое место студенческого конкурса дизайна (Student Design Contest), который проводится Университетом штата Мичиган (США). Работа томичей выиграла в номинации Digital Storytelling, сообщает пресс-служба ТГУ.

Проект «Внутренняя Эстония» — это серия репортажей, интервью, мультимедийных и фотоисторий, которые рассказывают о жизни деревни Березовка, расположенной в 200 километрах от Томска. У деревни есть и второе, эстонское имя — Касакюла. Большинство ее жителей — потомки переселенцев из Эстонии.

В ноябре 2016 года пятнадцать студентов-журналистов отправились в Березовку, чтобы своими глазами увидеть, как сибирские эстонцы сохраняют свою культуру, рассказать миру об истории деревни, ее повседневной жизни и о людях, которые живут здесь.

Такие экспедиции проводятся факультетом журналистики в рамках проекта «Томский репортер» совместно с газетой ТГУ «Проект Alma Mater», их цель — научить студентов репортажной, полевой журналистике в реальных условиях. Особый интерес проект вызвал у иностранных студентов ФЖ, фотографов Якоба Шнетца и Романа Павловски из Германии, для которых экспедиция стала первым знакомством с жизнью сибирской деревни.

«Репортер должен увидеть жизнь тех, о ком он пишет, своими глазами. За дни экспедиции они побывали на кладбище и в гараже, в музее и на дискотеке, в кафе и в котельной, посмотрели, как делают кровяную колбасу, вяжут эстонские рукавицы, увидели книги XIX века и услышали старинные песни на эстонском. Мы зашли в десятки домов, и если вначале жители побаивались общения с журналистами, то в конце экспедиции расстраивались, если мы не уделяли им внимания», – рассказывает руководитель проекта Галина Сахаревич, преподаватель факультета журналистики, корреспондент «Проекта Alma Mater».

Помимо личных наблюдений, съемок и интервью, студенты-журналисты собирали научные материалы об истории эстонских переселенцев, встречались с экспертами по истории и этнографии.

После возвращения в Томск авторы материалов долго, в течение нескольких месяцев редактировали и выпускали электронное издание с историей деревни, картой, особенностями быта, например, инфографикой о традициях домостроения или рецептами национальной кухни.

Студенческий конкурс дизайна проводится с 2000 года Университетом штата Мичиган, чтобы представить лучшие работы студентов в сфере журналистики, фотографии дизайна, проектирования как часть работы Всемирного общества газетного дизайна. Победителями конкурса в свои студенческие годы были многие сотрудники престижных изданий, например, журнала Time, газет The Wall Street Journal, Chicago Tribune.

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