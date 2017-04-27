Томские нефтяники стали призерами X кустовой научно-технической конференции «Роснефти»

27 апреля 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Пять молодых специалистов ОАО «Томскнефть» ВНК стали призерами X кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть».

Конференция состоялась 19 и 20 апреля в Тюмени. В этом году участников, представивших десять дочерних обществ компании, принимал на своей территории «РН-Уватнефтегаз».

В команду «Томскнефти» вошли 23 призера научно-технической конференции предприятия — как сотрудники различных производственных подразделений «Томскнефти», так и дочерних подразделений — «Стрежевского НПЗ» и «МНУ». Специалисты презентовали 25 проектов в восьми секциях. Например, предложения инженера УДНГ Эльвира Шафикова касались наземной сепарации нефти и стратегии оборачиваемости насосно-компрессорных труб. Инженер УКС Наталья Телеличко посвятила свои изыскания гидравлическому расчету трубопроводов и очистке внутренней поверхности НКТ. А мастер ЦППН-1 Фёдор Науменко нашел два разных способа оптимизировать работу центробежных насосов.

Все идеи стрежевчан получили хорошие отзывы жюри, награды получили пять проектов. Второе место в своих секциях заняли Наталья Телеличко и главный технолог «СНПЗ» Дмитрий Галкин. Бронзу кустовой НТК привезли из Тюмени Эльвир Шафиков и инженер УЗиМР «Томскнефти» Сергей Регеда. Номинация «За оригинальную идею» присвоена работе инженера сектора земельного контроля Юлии Кондратюк. Она предложила заменить механический способ расчистки охранных зон высоковольтных линий от деревьев и кустарников на химический.

Следующим этапом продвижения идей молодых станет межрегиональная НТК компании «Роснефть». Участие в ней примут все призеры кустовых конференций.

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