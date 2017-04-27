В Томске пройдет «Не-лекция» о гибридном искусстве

27 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГЦСИ

В воскресенье, 30 апреля, в лекционно-выставочном зале СФ ГЦСИ (пер.Нахановича, 3а), в 16.00 состоится «НЕ-лекция», посвященная интерпретации гибридного искусства в контексте art&sciencе, сообщают организаторы.

Гибридное искусство – это новый формат деятельности художника в современном мире, который размывает грани между живописью, скульптурой, инсталляцией, кино и другими видами арт-ремесла. Это трансдисциплинарный жанр, сочетающий в себе проявление творчества в смешении полученных человеком знаний из научных работ и технологических открытий. Таким образом, гибридное искусство может быть получено из литературы, информационных технологий, физики, химии, философии и других областей знаний.

Материал прочтет профессор НИ ТГУ, доктор философских наук Дмитрий Галкин. Участники лекции обсудят историю начала конвергенции между искусством, наукой и технологиями, а также критический и инновационный потенциал гибридных арт-объектов.

Присоединиться к обсуждению темы смогут все желающие, необходима предварительная регистрация: письмо с конактами необходимо отправить на kuklina_1993@bk.ru.

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