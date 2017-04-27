Особый противопожарный режим вводится в Томской области

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Власти Томской области с 28 апреля вводят на территории региона особый противопожарный режим, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора области Игоря Толстоносова.

«В связи с погодной обстановкой и гибелью людей на пожарах врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин принял решение о введении на территории региона особого противопожарного режима. Режим предполагает запрет на бесконтрольное разведение огня, а также ряд мер по профилактике пожаров», — сказал Игорь Толстоносов.

Он отметил, что режим вводится до конца мая, но может быть продлен на более долгий срок.

Заместитель губернатора добавил, что власти региона пока не ограничивают посещение лесов в связи с началом пожароопасного сезона.

По данным администрации Томской области, в регионе к настоящему моменту зафиксировано 124 пала травы на общей площади 1 тыс. га.

Как сообщалось, с 25 апреля по 10 мая власти региона ввели в Зырянском, Новомариинском и Молчановском сельских поселениях, а также в Асиновском городском поселении запрет на разведение огня из-за гибели восьми человек на пожарах.

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