В субботу томичи наведут порядок на Кузнечном взвозе, Белом озере и в парке им.Ворошилова

27 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

В субботу, 29 апреля, с 9 часов горожане примут участие во всероссийской акции «Порядок городу к лицу», соберут мусор, старую листву и побелят деревья в городских парках, скверах, вблизи своих домов, сообщает пресс-служба мэрии.

В Ленинском районе большинство томичей соберутся, чтобы навести порядок в сквере им. Ворошилова по ул. 5-й Армии. Здесь вместе с сотрудниками районной администрации будут трудиться члены общественных организаций, ТОС, студенты, школьники и работники управляющих компаний. Они соберут мусор, побелят деревья и подрежут поросль. Для участников уборке подготовлена концертная программа и угощения.

Массовую работу по побелке деревьев организуют управляющие компании вместе с местными жителями. Они покрасят деревья по пр. Мира, ул. Р. Люксембург, 5-й Армии, Интернационалистов, Ф. Мюнниха, Профсоюзной, Войкова, в пер. Красном и др.

На территории Октябрьского района томичи продолжат уборку берегов озер Белое и Кухтеринское, наведут чистоту по ул. Дизайнеров вблизи недавно открывшейся школы, студенты ТГАСУ выйдут на уборку Кузнечного и Октябрьского взвозов.

Подрядные районной администрации организации будут работать в мкр. Спичфабрики, вблизи памятника «Скорбящая невеста», по ул. Центральной, Парковой. Районные пожарные части выйдут на субботник по ул. Яковлева, С. Лазо и в пос. Светлый.

Значительный вклад в подготовку города к весенним праздникам внесут студенты и преподаватели высших и средне-специальных учебных заведений – ТГАСУ, колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг, промышленно-гуманитарного колледжа, экономико-промышленного колледжа, техникума железнодорожного транспорта, аграрного колледжа. Ребята вместе с педагогами приберут вблизи учебных корпусов и общежитий.

Традиционно к городской акции чистоты присоединятся коллективы крупных организаций и предприятий, таких как «Газпром трансгаз Томск», «Карьероуправление», «Сибкабель», ТДСК, ТЦ «Лента», «Виктория», «Акварель», ООО «Антонов двор», сети супермаркетов «Быстроном», Октябрьского рынка и др.

Вблизи своих линейных объектов наведут порядок специалисты ресурсоснабжающих организаций - ОАО «ТомскРТС», ООО «Горсети», ООО «Водоканал». Прилегающую к своим помещениям территорию от мусора очистят коллективы учреждений образования и здравоохранения, магазинов, кафе и др.

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