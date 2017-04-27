Томские пожарные начали искать поджигателей травы с помощью беспилотников

27 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сотрудники главного управления МЧС по Томской области для выявления причин палов травы запустили в работу оперативные группы, оснащенные беспилотными летательными аппаратами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на в пресс-службу регионального управления ведомства.

«Сейчас в работе находится пять беспилотников с функцией видеозаписи, которые занимаются патрулированием территории Томска. В ближайшие выходные, а также в праздничные дни, когда население традиционно выезжает на природу, летательные аппараты будут дополнительно задействованы в Томском, Шегарском районах, а также местах отдыха», — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что беспилотник поможет не только выявлять места бесконтрольного горения травы, но и поджигателей, которых ранее было проблематично «поймать за руку».

«В состав оперативной группы входят оператор беспилотника; пожарный, который может оценить обстановку и при необходимости вызвать подкрепление, а также пожарный инспектор, имеющий право наложить штраф на поджигателя травы», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний день штраф за поджигание травы для населения составляет 1,5 тыс. рублей.

Как сообщалось, с начала сезона в Томской области зафиксировано 124 пала травы на общей площади 1 тыс. га, власти региона с 28 апреля ввели особый противопожарный режим.

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