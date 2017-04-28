«Томь» сыграла вничью с махачкалинским «Анжи»

28 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 28 апреля, в Каспийске прошел матч 25-го тура Чемпионата России по футболу в рамках которого «Томь» встретилась с махачкалинским «Анжи», сообщается на сайте томского клуба.

Счет на 25-й минуте открыли гости - автором гола стал Александр Соболев. Однако уже через 4 минуты футболисты «Анжи» сравняли счет после успешно реализованного Арсеном Хубуловым пенальти. Он же вывел команду вперед, поразив ворота томичей на 50-й минуте матча. Футболисты «Томи» сумели отыграться к 70-й минуте, когда Никита Гвинейский сравнял счет. Позже, уже в компенсированное время Даниил Большунов вывел «Томь» вперед, однако, спустя пять минут Арсен Хубулов снова делает счет ничейным. В результате матч закончился со счетом 3:3.

По итогам 25 туров томская команда остается на последней строчке турнирной таблицы РФПЛ. Следующий матч томская команда проведет на домашнем поле первого мая, где встретится с питерским «Зенитом».

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