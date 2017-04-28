Движение в центре Томска перекроют из-за первомайских шествий
28 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак
В понедельник, 1 мая, в связи с проведение массовых мероприятий будет изменена схема движения автомобилей в центральной части Томска, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, с 9.30 до 10.40 в период проведения шествия Федерации профсоюзных организаций будет перекрыт участок от пр. Ленина, 55 – пр. Кирова – ул. Красноармейская – площадь перед зданием дворца зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126). Отмечается, что будет организован объезд.
С 10.30 до 14.00 будет закрыт участок дороги от пл.Ленина до пл.Новособорной.
Томичей просят учитывать изменения схемы движения и выбирать другие маршруты.
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