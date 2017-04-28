В Томске мужчина «продал» несуществующий экскаватор

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Томские полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 39-летний мужчина мужчина подделал документы, представился должностным лицом одной из компаний и заключил договор купли-продажи на поставку экскаватора. В качестве предоплаты мошенник получил миллион рублей, которые потратил на собственные нужды. При этом заказчик экскаватор не получил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

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