С понедельника в Томске заработают фонтаны

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

В понедельник, 1 мая, в Томске начнут работу фонтаны. Пробные пуски запланированы на выходные, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 1 мая начнут работать четыре муниципальных фонтана – на пл. Новособорной, ул. Набережная реки Ушайка, 22, в Буфф-саду (ул. Вершинина, 13а) и «Фонтан Молодости» (ул. Красноармейская, 122в). Они будут работать ежедневно с 8.00 до 23.00, за исключением дней технического обслуживания.

Что касается режима светозвукового сопровождения «Фонтана Молодости», то музыка будет звучать трижды в день в будни и выходные (11.00-11.40, 21.00-21.40 и 22.15-22.55), кроме понедельника – день техобслуживания.

В праздничные дни - 8 и 9 мая, 1 июня, День города, День России, День томича томичи услышат мелодии с 11.00 до 11.40, с 18.00 до 23.00 – ежечасно.

Напомним, ко Дню Победы на светомузыкальном фонтане в Томске зазвучат военные песни. В музыкально-литературную композицию вошли любимые горожанами песни «Священная война», «Прощание славянки», «Эх, дороги», «Темная ночь», «Первым делом самолеты», «Смуглянка», «Последний бой», «Майский вальс» и др. Музыкальные композиции будет предварять повествование о первых днях войны. А в конце программы томичи услышат речь Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции Германии, которую завершит песня «День Победы».

Тэги/темы: