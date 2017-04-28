Продавца самодельной бомбы будут судить в Томске

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Кировский районный суд Томска рассмотрит дело местного 36-летнего сотрудника частного охранного предприятия о незаконном хранении оружия и попытке продажи взрывчатых средств, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В 2004 году мужчина нашел самодельное взрывное устройство, а также переделанный из сигнального револьвер с заряженными в него патронами.

«Вместо того, чтобы добровольно сдать найденные предметы в полицию, мужчина хранил их в помещении охранного предприятия и носил при себе по улицам Томска. В июле 2016 года обвиняемого задержали при попытке продажи взрывного устройства», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное приобретение сбыт, хранение и ношение взрывных устройств) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение боеприпасов).

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