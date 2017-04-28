Депутат томского сельсовета стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте на краснокнижную косулю

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2017 // Фото: Википедия

Следственные органы Томской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата сельсовета Чилинского сельского поселения, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«В феврале 2017 года депутат, находясь в окрестностях села Чилино и зная, что сибирская косуля занесена в Красную книгу Томской области, преследовал ее на снегоходе, после чего застрелил из охотничьего ружья», — говорится в пресс-релизе.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по пп.«а, б, в» ст.258 УК РФ (незаконная охота, с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, в отношении птиц и зверей, на которых охота полностью запрещена).

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