Пожилая пара погибла при пожаре в Томской области

28 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Томские следователи проводят проверку по факту обнаружения тел супружеской пары пенсионеров при тушении пожара, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пожар в частном бревенчатом доме в селе Базой произошел сегодня утром, 28 апреля. Во время его ликвидации сотрудники МЧС обнаружили тела супружеской пары. 78-летняя женщина и 77-летний мужчина жили в этом доме. По предварительным данным, очаг возгорания находился в летней кухне, пристроенной к дому.

По данному факту проводится проверка, произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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