В Томске пройдет реалити-тренинг Владимира Якубы

28 апреля 2017 / Партнерский материал / Фото: Предоставлено организаторами

Первый Реалити-Тренинг Владимира Якубы «Как продавать день-в-день» пройдет в Томске 31 мая.

Необычный формат «реалити» подразумевает не просто сухую теорию и стандартную практику. Владимир Якуба в течение всего дня, дав какую-то определенную технологию, тут же продемонстрирует ее на практике. Любой участник из зала может назвать номер телефона своего клиента и в режиме реального времени Владимир покажет, как нужно действовать.

«Этот тренинг даст вам набор работающих технологий "дожима", чтобы ваша работа и работа ваших менеджеров стала в несколько раз эффективнее! Эти навыки актуальны особенно сейчас, когда количество клиентов сократилось и нужно качественно работать с каждым из них», — сообщают организаторы — агентство бизнес-событий «Expertum».

Стоимость участия от 4 700 до 15 00 рублей. Для компаний от 3-х человек действуют скидки. Зарегистрироваться на участие можно на сайте или по телефону (383) 277-87-20.

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