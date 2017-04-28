В Томске открылась выставка «Окна независимых. Окно # 3» (ФОТО)

28 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГЦСИ

В минувшее воскресенье, 23 апреля, в пространстве «Высоко» открылась третья по счету выставка второго сезона проекта «Окна независимых», сообщает СФ ГЦСИ — РОСИЗО.

Экспозиция разделена на два блока: черное-белая графика Дарьи Белкиной противопоставлена экпериментально-экспрессивной живописи Дианы Мартыновой.

Графическая серия Белкиной Pustota состоит из 27 работ. Лейтмотив серии – архетипический образ дерева (ornamentalis).

«Для художницы дерево также центральный элемент композиции, стержень, определяющий ее идентичность как автора. Цветовая ограниченность вполне уместно компенсирована многообразием композиционных решений», — отмечают организаторы.

Работы Дианы Мартыновой — это живописные эксперименты в широком диапазоне, от реализма до абстракционизма:

«Первый мотив творчества художницы – исследование городского пространства, на которое наложило свой отпечаток время: облупившиеся стены, обшарпанные старые дома и окна. Второй мотив – это абстракция. Художница ищет образы, которые не привязаны к предмету».

Выставки «Окна Независимых» организованы Сибирским филиалом РОСИЗО-ГЦСИ в рамках проекта «Ситуация художника на периферии в оптике современного сибирского искусства» программы «Родом из Сибири». Куратор «Окон Независимых» - Герман Преображенский. Проект направлен на демонстрацию творчества молодых сибирских авторов. В течение 2016 года в его рамках реализовано шесть выставочных проектов молодых томских художников: Артема Терскова, Натальи Климченко, Анастасии Двиняниновой, Анжелики Булатовой, Аксиньи Сарычевой, Александра Гончарова. Второй сезон 2017 года продолжает проект Независимых и теперь берет название «Окна Независимых».

Следить за мероприятиями «Пространства Независимых» можно в группе ВКонтакте.

Фото: Сибирский филиал государственного Центра современного искусства.

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