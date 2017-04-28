В Томской области более 50 человек привлекли к ответственности за разжигание палов

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

На данный момент в Томской области 55 жителей региона привлечены к ответственности за разжигание костров вблизи жилых строений и сжигание травы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За разжигание костров вблизи жилых строений, сжигание сухой травянистой растительности надзорными органами к административной ответственности привлечены на данный момент 46 граждан. Еще в отношении 9 граждан возбуждены дела об административных правонарушениях за разведения огня в лесах.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 20.4), нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тыс. рублей.

Жителей Томской области просят соблюдать требования пожарной безопасности: не поджигать сухую траву, пресекать попытки поджогов. В случае возникновения пожара, звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

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