«Ростелеком» обучил томских пенсионеров «Азбуке интернета»

28 апреля 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» в рамках всероссийского проекта «Азбука интернета» провел курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколения. Проект направлен на облегчение доступа пенсионеров к электронным государственным услугам и социальным сервисам.

«Ростелеком» в Томске традиционно проводит курсы компьютерной грамотности для людей пенсионного возраста. В этом году помощь в реализации проекта оказал Департамент социальной защиты населения Томской области, набрав группы желающих обучаться.

Обучение прошли 20 человек. Были набраны две группы по 10 человек в возрасте от 55 до 70 лет. За две недели пенсионеры приобрели знания об основных компонентах ПК, операционной системе Windows и дополнительных приложениях, в том числе пакет Microsoft Office, научились пользоваться сетью Интернет, зарегистрировались на портале gosuslugi.ru и поговорили друг с другом при помощи Skype.

«От лица нашей группы я благодарю директора Томского филиала Алексея Ивановича Махорина и весь коллектив компании „Ростелеком“ за предоставленную возможность получить знания основ работы с компьютером. Такие навыки нужны и полезны. Благодарим за учебное пособие „Азбука интернета“, за теплое отношение и уважение к людям старшего поколения», — сказала Старостина Наталья Васильевна на торжественном вручении сертификатов о прохождении курсов.

Учебная программа «Азбука Интернета» — это система качественного обучения граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями основам работы с компьютером и Интернетом. Проект получил одобрение Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

По результатам обучения всем пенсионерам будут выданы свидетельства о прохождении курсов компьютерной грамотности, подтверждающие полученные знания и навыки.

C электронной версией пособия «Азбука интернета» можно ознакомиться на специализированном сайте azbukainterneta.ru. Так же на сайте предусмотрена возможность распечатывать полную версию учебника.

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