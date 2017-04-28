В выходные томичей ждет сильный ветер и мокрый снег

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

В эти выходные, с 29 апреля по 1 мая, в Томской области ожидается похолодание, осадки и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«29 апреля – 1 мая по области ожидается похолодание и сохранение холодной погоды с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами порывистый ветер до 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП. Гражданам необходимо соблюдать меры личной безопасности.

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