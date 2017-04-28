Завтра в Томске начнут раздавать георгиевские ленточки

28 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 29 апреля, в Томске «Волонтеры Победы» начнут раздавать георгиевские ленты. Получить их можно будет с 12.00 до 14.00 во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

В Ленинском районе волонтеры будут работать в парке Дружбы народов, на площади Ленина, возле ТК «Весна» (пр.Ленина, 174).

В Советском: на остановке ТЮЗ, перекрестке пр.Фрунзе – ул.Кулагина и на площади Новособорной.

В Кировском районе ленты георгиевские ленты можно будет получить в Сквере студенческих отрядов, в Лагерном саду и возле ТК «Лента» (ул.Елизаровых, 13).

В Октябрьском районе - на Белом озере, в аллее Энтузиастов (ул. П. Нарановича, 9 - ул. Архитекторов,3) и возле ТК «Изумрудного города».

Также «Волонтеры Победы» будут раздавать георгиевские ленты 5, 6 и 7 мая. Всего до 9 мая ребята передадут томичам 14 тысяч георгиевских ленточек.

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