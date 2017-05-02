В этом году в Томске отремонтируют 30 километров дорог за более чем 600 млн рублей

2 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Финансирование на ремонт дорог в Томске в 2017 году увеличено вдвое, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на главу города Ивана Кляйна.

«220 миллионов рублей мы получили из федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», 86 миллионов – это субсидии областного бюджета, порядка 240 миллионов - средства города. С учетом федерального и регионального софинансирования и гарантийного ремонта мы направим на эти цели более 600 млн.рублей. Это позволит привести в порядок 30 километров дорог», – отметил глава города.

В северной части города запланированы работы на улицах, которые соединяют Каштак с Октябрьским районом. В южной части продолжится ремонт улиц на Степановке. В центральной части в этом году планируется ремонт проспектов Кирова и Комсомольский (от улицы Сибирская до площади Кирова). Без внимания не останутся и въезды в город: улица Мостовая, подходы к Коммунальному мосту и другие участки.

В план ремонта включены: пр. Кирова, ул. Учебная, Р. Люксембург, Б. Хмельницкого, Киевская, Вершинина, пр. Комсомольский, Чекистский тракт, ул. Мостовая, ул.Гоголя, Стародеповская, 1-я Новодеповская, Энергетическая, Ракетная, пер Ботанический, ул. Карташова и ул. Дзержинского.

Мэр Томска Иван Кляйн сообщил, что чипсил не будет применяться при ремонте дорог в городе. На дорогах с интенсивным движением будет применяться щебеночно-мастичный асфальт, а также плавающие люки канализации.

«Оценка состояния проспекта Фрунзе после зимы показала, что мы не ошиблись в выборе материалов и технологий. Поэтому будем применять их в дальнейшем. Это оправдано, поскольку увеличивает срок службы дорог», - отметил Иван Кляйн.

Также мэр Томска сообщил, что после майских праздников будет объезд с подрядчиками по гарантийному ремонту улиц.

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